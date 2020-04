ದೆಹಲಿ: ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಲಾಕ್‌‌ಡೌನ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲಿಕೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಅಜಾದ್‌‌ಪುರ ಸಬ್ಜಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬಂ‌‌ತು.

24ಗಂಟೆಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳುವವರು, ಮಾರುವವರು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಲಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಜಾದ್‌‌ಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

Delhi: Traffic outside Azadpur Sabzi Mandi; the market has been allowed to remain open for 24 hours from 21st April. Movement of trucks allowed from 10 pm till 6 am; vegetables and fruits are being sold from 6 am till 10 pm. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/2XTkvt3Ve9

— ANI (@ANI) April 22, 2020