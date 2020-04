ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊರೊನಾಗೆ ಬಲಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಎರಡನೆ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊರೊನಾಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊರೊನಾಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

26 new #COVID19 positive cases reported in the state today, taking the total number of positive cases to 661: Maharashtra Health Department pic.twitter.com/XIqsSn71to

— ANI (@ANI) April 5, 2020