ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರಿಸಿದರು.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಎಂಬ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಚೇರಿಗೆ (ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು,’ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

34 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜಪಾನ್‌ನ ಡಾ. ಹಿರೋಕಿ ನಕಟಾನಿ ಅವರಿಂದ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

I am aware I am entering this office at a time of global crisis on account of this pandemic. At a time, when we all understand that there will be many health challenges in the next 2 decades. All these challenges demand a shared response: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan pic.twitter.com/UjECPuNHgr

