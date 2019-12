ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೂ ಹೆಣ್ಣೇ...: ಉನ್ನಾವ್ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಮಾಯಾವತಿ ಗುಡುಗು

ಲಖನೌ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಆನಂದಿ ಬೆನ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಅವರೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‌

Mayawati after meeting Governor Anandiben Patel: There is no fear of law among criminals in UP. Rape incidents are common now. Being a woman herself, UP Governor should take this matter into consideration immediately. She should meet UP CM & UP Police to take stock of situation. pic.twitter.com/HohJTYOjMy

— ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019