ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್: ಯುಎಇಯಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ 363 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರ ಆಗಮನ

ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್: ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕರೆತಂದಿರುವ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಗುರುವಾರ ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 177 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿರುವ ಅಬುದಾಬಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ ರಾತ್ರಿ 10.20ಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ತಲುಪಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 177 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮಾನ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕರೆತರುವ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್‌'ನ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್‌ ಪ್ರಕಾರ 64 ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಲ್ಲಿರುವ 15,000 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗುವುದು.

