ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ

ಕೊಲ್ಕೊತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತರ ಸಚಿವಾಲಯ ತಂಡ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಗಳ ನಡುವಿನ ಜಟಾಪಟಿ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಎಎನ್ಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳಿವೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೀವ್ ಸಿನ್ಹಾ ಮಂಗಳವಾರ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ತಂಡವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಬಿಎಸ್ ಎಫ್ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಸಿಲುಗುರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಅಪೂರ್ವಚಂದ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ತಾವಿಬ್ಬರು ಕೊರೊನಾ ತಡೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಸಿಲುಗುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡದ ವಿನೀತ್ ಜೋಷಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

IMCT had arrived without any prior consultation with us and, therefore, there was neither such opportunity to provide any logistic support as envisaged in the order dated 19th April 2020 nor the team asked for any help: WB Chief Secy to Union Home Secy, in a letter dated April 21 pic.twitter.com/vHNuD1gEBD

— ANI (@ANI) April 22, 2020