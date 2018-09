ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮೂರ್ಖರು: ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್‌’ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ‘ಮುರ್ಖರು’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಹಿಂದಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹಿಂದಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾದರೇ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನತೆ ಇಂದು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಾರರು. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ಖ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ವಾಟಾಳ್‌ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್, ‘ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತರ್ಕ ಅಸಂಬದ್ಧ’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆ.14ರಂದು ನಡೆದ ‘ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್‌’ ಆಚರಣೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #StopHindiImposition (ಹಿಂದಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ) ಎಂದು ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅನೇಕರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

‘ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದು, ಇತರರನ್ನು ಮೂರ್ಖರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳನ್ನು 5000 ವರ್ಷ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು 2.500 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 600 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ಬಳಸಬೇಕು? ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಮುಖಂಡ ತನ್ವೀರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕ ಬಳಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು.

Hindi imposition started by @INCIndia in early 1950's period nd dey putted strong basement.

Introduced a Hindi subject in schools to learn compulsory.

Now der agenda continued by @BJP4India #StopHindiImposition#MakeMyLanguageOfficial — ವಿಕ್ಕಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ (@venkygouda19) September 14, 2018

Does lucknow or Delhi accommodate Marathi, Bengali or Tamil in it's GOI or in it's state services. Foolish people #StopHindiImposition all GOI services must be in our Lang. as you serve hindi in North India #ServeInMyLanguage in our respective states — ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (@SRINIVASHK64) September 14, 2018

We are not asking you to stop #HindiDiwas Celberate it in Hindi states. Celebrate our state's language also in our state. Hindi is no special....Do not impose Hindi and kill all other languages which they did in northern part already#stopHindiimposition #MakeMyLanguageOfficial — ಸಾಗರ್ ರವೀನಾಥ್ - Sagar Ravinath (@_SagarRavinath) September 14, 2018

