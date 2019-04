ಮೋದಿಗೆ ಮೊದಲ ಮತ ಎಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌!

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮತ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ’ ಎಂದು ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್’ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಮಲ ಪಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷದ ಕಾಲೆಳೆದಿದೆ.

‘ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಏಕತೆ, ಜನರ ಘನತೆ. ಸಮಾನತೆಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮತ ಮೋದಿ. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ‘ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಹ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದೂ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿತು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ತನ್ನ ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

That moment when even your opposition starts trending #MyFirstVoteForModi

Congressmen & Rahul Gandhi are so obsessed with @narendramodi. At this rate don't be surprised if they end up voting for Modi ji 😉#VoteForBJP #NamoForNewIndia pic.twitter.com/om1hOv34Gs

