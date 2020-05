ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಬೆರಳಿಗೆ ಶಾಯಿ

ಭೋಪಾಲ: ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಲು ಬರುವವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹೋಶಂಗಬಾದ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದಿರೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವವರ ಬೆರಳಿಗೆ ಶಾಯಿ ಹಾಕಲು, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಹೋಶಂಗಬಾದ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಯಿಯನ್ನು ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ,’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಬಿಷೇಕ್‌ ತಿವಾರಿ ಎಎನ್‌ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MP: Indelible ink is being applied to index finger of buyers coming to purchase liquor,in Hoshangabad dist.Excise officer Hoshangabad,Abhishek Tiwari says "It's being done to trace people in near future if needed. Register with their details is also being maintained on all shops" pic.twitter.com/WjoS7W5GYf

