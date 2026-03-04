ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಅಡುಗೆಯವರ ಕಳ್ಳತನ ಪತ್ತೆಗೆ AI ಬಳಕೆ: ಟೆಕ್ಕಿ ಪ್ಲಾನ್‌ಗೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ಕಿಗೆ ‘ಎಐ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್’; ಅಡುಗೆಯವರ ಕಳ್ಳತನ ಪತ್ತೆ, ಮುಂದೇನಾಯ್ತು?
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:16 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:16 IST
