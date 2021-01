Lava MyZ: ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಕಸ್ಟಮ್ ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಲಾವಾ

ದೇಶದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ಲಾವಾ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಲಾವಾ MyZ ಕಸ್ಟಮ್ ಫೋನ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಲಾವಾ ಮೊಬೈಲ್

ದೇಶದ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಲಾವಾ ನೂತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲಾವಾ MyZ ಹೆಸರಿನ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಮೆಮೊರಿ, ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ RAM ಅನ್ನು ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

66 ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

ಹೊಸ ಲಾವಾ MyZ ಫೋನ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 66 ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾವಾ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಲಾವಾ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುನಿಲ್ ರೈನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Change your life as you want it to be. Don't stop there. Take action. ​

Presenting myZ. The World's First Customizable phone. ​

Design your phone in 66 unique ways, just the way you want it! ​

To know more visit: https://t.co/pJrTBTllLr​

​#WorldFirstByLava #ProudlyIndian pic.twitter.com/BINt2kIeFu

— Lava Mobiles (@LavaMobile) January 7, 2021