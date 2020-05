ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೆಕ್‌ನೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪಾರ್ಕ್‌‌ 5, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. 6.6 ಇಂಚು ಎಚ್‌ಡಿ ಡಾಟ್‌–ಇನ್‌ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ 13 ಎಂಪಿ ಎಐ ಕ್ವಾಡ್‌–ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಬದಲಿಸಿಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ 1 ತಿಂಗಳು ವಾರಂಟಿ ವಿಸ್ತರಣೆ (12+1 ತಿಂಗಳು) ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್‌‌‌ 5 ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ಗೆ ₹7,999 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಐಸ್ ಜೇಡೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಕ್‌‌ ಆರೆಂಜ್‌ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೇ 25ರಿಂದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (www.tecno-mobile.in/home-delivery) ಮೂಲಕವೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದ್ದು, 13ಎಂಪಿ+2ಎಂಪಿ+2ಎಂಪಿ+ಎಐ ಲೆನ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಡ್‌ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಐ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಫೋಟೊ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 8ಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್‌ ಸೆನ್ಸರ್‌ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್‌ ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಇವೆ.

Click away with TECNO Spark 5 that comes with Funtastic 5 cameras. Have fun with the 13MP Al Quad Rear camera, 8MP front camera, Bokeh Effect, Quad Flash, Macro mode & much more. #FuntasticSpark5

Available on Amazon and a retail store near you. Buy now: https://t.co/pwMofE8qwZ pic.twitter.com/93gfhbqUy8

— TecnoMobileInd (@TecnoMobileInd) May 23, 2020