ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಹೊತ್ತ ಇಸ್ರೊದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ರಾಕೆಟ್

<p><strong>ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ):</strong> ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ 'ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್–2' ಅನ್ನು ಇಸ್ರೊದ ಅತ್ಯಂದ ಭಾರವಾದ ಎಲ್ವಿಎಂ3–ಎಂ6 ರಾಕೆಟ್ ನಭಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. </p><p>ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಉಡ್ಡಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಎರಡನೇ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ 'ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್–2' ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.54ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಇಸ್ರೊ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ...</p>.Bahubali Rocket: ಇಸ್ರೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ;ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿದ 4.4ಟನ್ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ.ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ.