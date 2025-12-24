ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಹೊತ್ತ ಇಸ್ರೊದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ರಾಕೆಟ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:52 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:52 IST
ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌–2 ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bahubali Rocket: ಇಸ್ರೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ;ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿದ 4.4ಟನ್ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್‌ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ
