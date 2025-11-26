ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologyscience
ADVERTISEMENT

ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ವೈದ್ಯ ‘ಶಿಮೊನ್‌ ಸಕಾಗುಚಿ’

ನೊಬೆಲ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
TechnologyScience and Technologyscience and knowledgeNobel prizeNobel AwardNobelPrize

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT