ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ಫೌಂಡೇಷನ್– ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್‌) ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಭಾರತೀಯ–ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೇತುರಾಮನ್‌ ಪಂಚನಾಥನ್‌ (58) ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇತುರಾಮನ್‌ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

We are excited to announce that Dr. Sethuraman Panchanathan will be nominated as the next @NSF director. https://t.co/DfNBck7foK pic.twitter.com/Xo7xFJXYJn

— National Science Foundation (@NSF) December 19, 2019