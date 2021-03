ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನ ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ‘ಎಂ.ವಿ. ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್’ ಎಂಬ ದೈತ್ಯ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಚಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಬೃಹತ್‌ ಗಾತ್ರದ ಹಡಗನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ವೊಂದು ದೈತ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ಚಿತ್ರ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರುವ ಚಿತ್ರವು ಮೀಮ್‌ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ ಅನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಡಗನ್ನು ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವೀಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಹಡಗನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ, ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ ಅನ್ನು ತಮಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವ ಮೀಮ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

If you think youre having a bad day, spare a thought for the helmsman who somehow managed to stick his giantass ship sideways into the goddamn Suez Canal & blocked it into literal gridlock & is currently costing every seafaring nation of Earth like millions of dollars every hour pic.twitter.com/DIWAxwctXa — Shiv Ramdas (@nameshiv) March 24, 2021

Managed to dig out good part of the bulbous thingy. It's still stuck. #Evergiven #SuezCanal #Suez pic.twitter.com/zbeD59LA6V — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 25, 2021

okay, hear me out pic.twitter.com/0FiCp33KJn — Garrett Miller (@heyitsgarrett) March 25, 2021

My ambitious plan to free the boat is to push a huge cotton swab up the canal pic.twitter.com/ZnY4ehu8fx — Karl Sharro (@KarlreMarks) March 25, 2021

me just trying my best pic.twitter.com/s1ESpPs0KY — Kim Bhasin (@KimBhasin) March 25, 2021

Today’s Comic: We are all, in our own little way, that ship. pic.twitter.com/GVDjLxzErX — Chaz Hutton (@chazhutton) March 24, 2021

Whenever I feel too small to make a difference I will think of the excavator. #Suez pic.twitter.com/Z8o6ONTIdB — Marian Faa (@marianfaa) March 24, 2021