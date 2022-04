ಟ್ವಿಟರ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಮನೆ: ಎಲೊನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಟ್ವಿಟರ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಮನೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲೊನ್ ಮಸ್ಕ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಷೇರು ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲೊನ್ ಮಸ್ಕ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಎಲೊನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಸಿಇಒ ಜೆಫ್ ಬೆಜೊಸ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Convert Twitter SF HQ to homeless shelter since no one shows up anyway

— Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2022