ಸ್ಯಾನ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ: ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಬಳಕೆದಾರ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಅಮೆರಿಕದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮನವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌, ಬಳಕೆದಾರ ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮೀಪದ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಬಳಕೆದಾರ ತಾನು ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

'ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್‌ ಸೆನೆಟರ್‌ ಜೋಶ್‌ ಹಾವ್ಲೆ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

.@Facebook admits it. Turn off “location services” and they’ll STILL track your location to make money (by sending you ads). There is no opting out. No control over your personal information. That’s Big Tech. And that’s why Congress needs to take action https://t.co/R1LuLcP1LP

— Josh Hawley (@HawleyMO) December 17, 2019