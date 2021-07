VIDEO | ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಹದ ‘ಭಯಾನಕ‘ ವಿಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್‌ 

ಆ್ಯಪಲ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಐಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಘಟಕ ಹೊಂದಿರುವ ಝೆಂಗ್‌ಝೊ ನಗರ ಈಗ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಹೆನನ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಝೆಂಗ್‌ಝೊ ನಗರದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 18 ಇಂಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೊಳೆಯಂತಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ರೈಲು ಸುರಂಗದಲ್ಲೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿವೆ.

Zhengzhou, a city in central China, has had a record-breaking level of rainfall that has caused major flooding and displaced thousands of people https://t.co/CFuIwnjAvL pic.twitter.com/b1fNfWBcfP

#China🇨🇳:PLA military has blasted a Dam in Henan’s Yichun county using explosives and divert the floods at the request of Yichun authorities

The brigade has a past record of rescue work in the Wenchuan Earthquake in 2008 and Yangtze River flooding in 1998pic.twitter.com/Wt8E9Sk11i pic.twitter.com/2cEmDTHYYp

