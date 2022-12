ನವದೆಹಲಿ: ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಫೋಟೊ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲುಪುವುದೇ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರಚನೆಕಾರರು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಜತೆಗೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಪಿರೈಟ್, ನಿರ್ಬಂಧ ಇದ್ದರೂ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

✅ Account Status Update ✅

We're expanding Account Status so professional accounts can understand if their content may be eligible to be recommended to non-followers.

Here’s how to get to it: Profile -> Menu -> Settings -> Account -> Account Status pic.twitter.com/QbxjQF06vR

— Adam Mosseri (@mosseri) December 7, 2022