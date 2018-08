ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇರಳದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ನ್ನು ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾವೋ ಸಂಘೀಸ್ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೋಯಿನಾ ಮಿತ್ರಾ ಶ್ಲಾಘಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯ ಟ್ವೀಟ್ 225ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು 800ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಯಿನಾ ಮಿತ್ರಾ ಅವರು ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಾ.ಜಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಪೀಯುಶ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಡಾ.ಜಿ. ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ 2,007 ಬಾರಿ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ.

Finally, Jesus has arrived in Kerala to save people from the flood in KAHKI Chaddi pic.twitter.com/cTpHDjVYeW

— #GauravPradhan 🇮🇳 (@DrGPradhan) August 13, 2018