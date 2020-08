ರಾಮ ಮಂದಿರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ದಿನವೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ #LandOfRavanan

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ದಿನವೇ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #LandOfRavanan (ರಾವಣನ ಭೂಮಿ), #TamilsPrideRavanaa (ತಮಿಳರ ಹೆಮ್ಮೆ ರಾವಣ) ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಶುರುವಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ರಾವಣನ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾವಣ ಕೇವಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಖಂಡ ಭೂಮಂಡಲದ ಹೆಮ್ಮೆ' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

'ನಾವು ತಮಿಳರು, ರಾವಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮಿಳಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಧಾಟಿಯ ಒಕ್ಕಣೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅದೇ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 'ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುವವರೇ ರಾವಣ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಹರಿದುಬಂದವು.

Master of the Art Ten !! The one who has the fame of reaching all direction !! The Great Tamil King Ravana 🔥#LandOfRavana #LandOfRavanan#TamilsPrideRavanaa pic.twitter.com/Te6jbZhq8Y — அதியன் கார்த்தி (@athiyankarthi) August 5, 2020

Shame on those People who are trending this Nonsense Hashtag About Raavan U guys always want to be unique by opposing the Entire India Happiness. Plz Remember it is Not a North vs South. 🙏

Jai Shree Ram Jai Hind #LandOfRavanan pic.twitter.com/02h0zfQxU5 — Likhith goud (@likhith_goud1) August 5, 2020