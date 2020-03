ನಿರ್ಭಯಾ ಪ್ರಕರಣ: ‘ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತು’, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ

ನವದೆಹಲಿ: ನಿರ್ಭಯಾ ಹಂತಕರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ’, ವಿಳಂಬವಾಗಿಯಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆತಿದೆ’, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. #NirbhayaVerdict, #NirbhayaCaseConvicts, #NirbhayaNyayDivas, #Justice ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ.

‘ಅಪರಾಧದ ಕ್ರೂರತೆಯು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯವು ಮಾನವರಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡುಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಉದಯ್ ದೇರೆ ಎಂಬುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

The brutality of crime has shaken the humanity.

Justice should shake the criminality in humans.#NirbhayaNyayDivas#NirbhayaVerdict — Uday Dere (@udaydere) March 20, 2020

‘ಮಾರ್ಚ್-20 ನಿರ್ಭಯಾ ದಿವಸ, ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಪಿಶಾಚಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು..!!’ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾನೆ ಎಂಬುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಈ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳೇ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರ ಜತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಪೂಜಾ ಎಂಬುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Don hv words to express my happiness at d moment. I'm going to celebrate this historical day along with my family by being at home only. #SocialDistancingNow #NirbhayaNyayDivas — पूजा (@PooJa33333) March 20, 2020

‘ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ನಿರ್ಭಯಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸೀಮಾ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮಗಳು’ ಎಂದು ರಂಜನಾ ವೊಹ್ರಾ ಎಂಬುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

I thanks judiciary to keep faith of common person that justice is in safe hands. I salute Nirbhay's mom and dad for bravely fighting the case. I salute Seema Kushwaha too who stood firmly and boldly fought the case #Nirbhayanyaydivas — Ranjana Vohra (@vohra_ranjana) March 20, 2020

‘ಇಂದಿನ ಬೆಳಗು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವರ್ಷಾ ಚೌಹಾಣ್ ಎಂಬುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.