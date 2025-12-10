VIDEO: ಪತ್ರಕರ್ತೆಗೆ ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರ

<p><strong>ಕರಾಚಿ:</strong> ಪತ್ರಕರ್ತೆಗೆ ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಂಟರ್-ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ (ಐಎಸ್ಪಿಆರ್) ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಚೌಧರಿ, ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ವೇಳೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.Instagram: ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಇತರರ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಶೇರ್ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ; ಅದು ಹೀಗೆ....Social Media: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಪಡೆದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವು. <p>ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರನ ನಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಆತ 'ವೃತಿಪರ ಯೋಧ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>