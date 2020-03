ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ‘ಅಬ್ಬಾ, ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಬಚಾವಾದೆ’ ಟ್ವೀಟ್‌ ಲೋಕವಿಹಾರ

‘ಅನಾಹುತ ಆಗುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆದೆ’ ಎಂದು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ #yesbankcrisis ಮತ್ತು #NoBank ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟಾಪ್‌ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.

‘ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ನಾನು ಐದುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆಂದೂ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದ ತಮ್ಮ ಬೇನಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಸಿದ ನಂತರ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಾಫಿ ಮಾಡುವ ಮಹಾನುಭಾವನಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಔನಿದ್ಯೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

After the #yesbankcrisis my support to PSU bank privatisation has gone up 500%. Most PSU banks - except SBI - must be sold to private players, who can then leverage our deposits & issue big loans to their cronies, which will never be repaid. After that SBI can bail them out. — Aunindyo Chakravarty #DesiDemocracy (@AunindyoC) March 6, 2020

‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸುಧೀರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Historic banking & liquidity crisis in India. Banks are shutting down, unemployment all time high. No new jobs. Rather than finding tangible solutions , @PMOIndia engaging people & media whether he should use social media or not like trifle issue. #YesBank #yesbankcrisis — Sudhir Suryawanshi (@ss_suryawanshi) March 6, 2020

‘ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿಸಿದ ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಡೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Not a single Corporate Lobbyist and Godi Media Criticized the #YesBank management and Founders for the mess, NPA they under reported, Profits they over reported.



It's not branch level employees who responsible but management blunders.#yesbankcrisis — Newton Bank Kumar (@idesibanda) March 6, 2020

‘ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲು ಅದನ್ನು ಪಿಎಂಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ 137 ಶಾಖೆ, 800 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 1122 ಶಾಖೆಗಳು, 18,238 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸರಳ್ ಪಟೇಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Why #YesBankCrisis is BIG - #PMCBank, which was placed under similar moratorium only had-



▪️137 branches

▪️800 employees

▪️10+ depositers lost their lives.#YesBank-



▪️One of the top 20 banks in India.

▪️1,122 branches

▪️18,238 employees.



Imagine the chaos this will cause. — Saral Patel (@SaralPatel) March 6, 2020

‘ಯೆಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ’ ಎಂದು ಡೇನಿಸ್ ಜಾಕೋಬ್ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.