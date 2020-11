ನಿವಾರ್ ಚಂಡಮಾರುತ: ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ

ಚೆನ್ನೈ: ನಿವಾರ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವು ಮಂಗಳವಾರ ಚಂಡಮಾರುತದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. 130-140 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು ಬುಧವಾರದ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿವಾರ್‌ ಚಂಡಮಾರುತ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷಿಗರಲ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

#StopHindiImposition ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಬಳಸಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು 'ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಡಿ. ನೀವು ತಮಿಳು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित चक्रवाती तूफान "निवार" बीते छह घंटे में 05 किमी प्रति घंटे की गति के साथ पश्चिम की ओर बढ़ा और भारतीय समयानुसार आज शाम , 24 नवंबर, 2020, 1730 बजे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अक्षांश 10.0°N एवं देशान्तर 82.4°E पर केंद्रित है | pic.twitter.com/pwxB08iKJU — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 24, 2020

#StopHindiImposation ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

You should be tweeting this in Tamil English and maybe French #stopHindiImposition https://t.co/0mALeEDDMi — Poongulali (@poopoonga) November 24, 2020

#stopHindiImposition

INDIA IS FOR INDIANS.

It Ain't HINDU_stan

It Ain't HINDI_stan

Period pic.twitter.com/SgnsZzIrRl — Kaajal Pasupathi (@kaajalActress) November 25, 2020

Cyclone is hitting South Indian states and"Indian meteorological department" is issuing alert in Hindi. For what use? Can someone please clarify#stopHindiImposition https://t.co/xopgQlaedk — Deenesh (@deeneshgb) November 25, 2020

What nonsense is this?

Why the hell do you tweet in Hindi for the cyclone heading to Tamilnadu?

Are we in India or HINDIA?

This is how @BJP4India@AmitShah @PMOIndia respects TAMIL & Tamilnadu?

Shame on u@VanathiBJP @Murugan_TNBJP @annamalai_k #stopHindiImposition #AntiTamilBJP https://t.co/Ian0fyp5Cm — Contractor செந்தில் (@senthilchandr) November 25, 2020