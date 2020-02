‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ’: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ

ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ‘ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿದೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ಭೇಟಿ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು.

ಪತ್ನಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಲಹೆಗಾರರೂ ಆಗಿರುವ ಪುತ್ರಿ ಇವಾಂಕಾ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಜರೇದ್ ಕುಶ್ನೆರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಯೋಗವೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

‘ನಾನು ಭಾರತೀಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆಯದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ‘ಬಾಹುಬಲಿ–2’ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡಿಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್. ‘ಭಾರತದ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕಾತರದಿಂದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

‘ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶಗಳ ನಂಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರಿ ಇವಾಂಕಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Two years after joining @narendramodi at the Global Entrepreneurial Summit in Hyderabad, I am honored to return to India with @POTUS and @FLOTUS to celebrate that the grand friendship between the world’s two largest democracies has never been stronger! 🇺🇸 🇮🇳 pic.twitter.com/r1d5fl9mtq