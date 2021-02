'ರೈತರ ಹತ್ಯೆ' ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌; 250 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ವಿಟರ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ಟ್ವಿಟರ್‌ ಸೋಮವಾರ ಸುಮಾರು 250 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸುಳ್ಳು, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೆದರಿಕೆಯ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

'ರೈತರ ಮಾರಣಹೋಮಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಯೋಜನೆ' ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬಹುವಂತಹ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ( #ModiPlanningFarmerGenocide) ಬಳಸಿ ಟ್ವೀಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಟ್ವಿಟರ್‌ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕ್ಯಾರವಾನ್‌ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌, ಸಿಪಿಎಂ ಮುಖಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಲೀಂ, ಕಿಸಾನ್‌ ಏಕ್ತಾ ಮೋರ್ಚಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಖಾತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಎಪಿ ಶಾಸಕರ ಖಾತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ರ್‍ಯಾಲಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರೊಬ್ಬರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಕ್ಯಾರವಾನ್‌ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ನ ಸಂಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು 'ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ' ಮನವಿಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ ಟ್ವಿಟರ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

CPIM PBM @salimdotcomrade 's account has been suspended by @Twitter. Multiple popular Twitter accounts, which were championing the cause of the farmers have been withheld by Twitter citing some "legal" request. We condemn this & demand the suspensions to be removed immediately.

— CPI(M) WEST BENGAL (@CPIM_WESTBENGAL) February 1, 2021