ಟ್ವಿಟರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರು

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

‘ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಲೋಡ್ ಆಗದಿರಬಹುದು. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತೀರಿ’ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Tweets may not be loading for some of you. We’re working on fixing a problem and you’ll be back on the timeline soon.

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 17, 2021