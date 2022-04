ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಟ್ವಿಟರ್

ಸ್ಯಾನ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ: ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಎಡಿಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಟ್ವಿಟರ್ ಬ್ಲೂ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಟ್ವಿಟರ್ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲುದಾರ ಎಲೊನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಿರಾ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಎಡಿಟ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಉಪಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 😉 ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022