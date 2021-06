ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಕೊನೆಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಅಲೆಗೆ ಬೆದರಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

We apologize for the misunderstanding and hurting any sentiments. pic.twitter.com/nltsVezdLQ

— Google India (@GoogleIndia) June 3, 2021