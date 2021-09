ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೂತನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೊ, ಅಬೌಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಎವರಿಒನ್, ಮೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೋಬಡಿ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಆಯ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೊ, ಅಬೌಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.

WhatsApp is planning to add the "My contacts except..." option for Last Seen, Profile Picture and About, so you will be able to exclude specific contacts without disabling the feature! 💯

Note: you cannot see the last seen of excluded contacts.

Availability: in a future update. pic.twitter.com/LWTihboePd

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 7, 2021