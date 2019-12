ಗೊಂಬೆಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆಸುವ ಎಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹುಡುಗ 2019ರಲ್ಲಿ ₹ 184.72 ಕೋಟಿ (26 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌) ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಪುಟಾಣಿ ರಿಯಾನ್‌ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಯುಟ್ಯೂಬರ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ₹ 156.54 ಕೋಟಿ (22 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌) ಗಳಿಸಿದ್ದ 'ರಯಾನ್ಸ್‌ ವರ್ಡ್‌ನ' (Ryan's World) ರಯಾನ್‌, ಈ ಬಾರಿ 4 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ (₹ 28.46 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ಟಾಪ್‌ 10ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಬಾಲಕ ರಯಾನ್‌ ಹೊಸ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೇರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಗ್ರಾಫಿಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಯಾನ್ಸ್‌ ವರ್ಡ್‌ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಯಾನ್‌ನ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

