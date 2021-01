ನವದೆಹಲಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವ ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

5ಜಿ ಸೇವೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ...

ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಏರ್‌ಟೆಲ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೇವೆಯ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಈಗ ನಡೆಸಿರುವ ಏರ್‌ಟೆಲ್ 5ಜಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಾಗ ನೈಜ 5ಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ 1800 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಫ್ಲಿಕ್ ಮೂಲಕ 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೈಜ 5ಜಿ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಲಭ್ಯತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

For the past 25 years Airtel has led India’s digital transformation & today we are proud to become the first telecom company in India to successfully demonstrate LIVE #5G services over a commercial network in the city of Hyderabad. #Airtel5GReady pic.twitter.com/Vx7rSAXNty

— airtel India (@airtelindia) January 28, 2021