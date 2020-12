ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜಿಮೇಲ್‌, ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೂಗಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗೂಗಲ್‌ನ ಬಹುತೇಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜಿಮೇಲ್‌, ಯುಟ್ಯೂಬ್‌, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈವ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ ಗೂಗಲ್‌ನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಿಮೇಲ್‌ ಮತ್ತು ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, 'ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ' (Something went wrong) ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಜಿಮೇಲ್‌ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಯವೆಂದು (Temporary Error) ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ, ಜಪಾನ್‌, ಯುರೋಪ್‌ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಗೂಗಲ್‌ ಕ್ರೋಮ್‌ನ ಇನ್‌ಕಾಗ್ನಿಟೊ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ( INCOGNITO) ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020