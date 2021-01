ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಬ್‌ಜಿ ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಫಿಯರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ (FAU-G) ಫೌಜಿ ಗೇಮ್ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಂದೇ ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Fight for your country. Protect our flag. Action game FAU-G takes you to the frontlines and beyond! Start your mission today. Jai Hind!

Download now: https://t.co/4TXd1F7g7J#HappyRepublicDay #FAUG #atmanirbharbharat@vishalgondal @akshaykumar @dayanidhimg @BharatKeVeer pic.twitter.com/8HA6ZilIsg

— nCORE Games (@nCore_games) January 26, 2021