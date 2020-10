ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದರೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ', 'ಗುಡ್‌ ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌–ಗುಡ್‌ ನೈಟ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತೆ', 'ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಪಟಪಟನೆ ಚಾಟ್‌ಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತವೆ', 'ಬರೀ ಫಾರ್ವಡ್‌ ಮಾಡೋದೆ ಆಗೋಯ್ತು',... ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಬಳಸುವ ಬಹುಪಾಲು ಜನರದ್ದು ಇಂಥದ್ದೇ ಅಳಲು. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಮ್ಯೂಟ್‌ 'ಆಲ್ವೇಸ್‌' ಸೌಲಭ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ ಇರದ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬರುವ ಚಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್‌ 'ಮ್ಯೂಟ್‌' ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, 8 ಗಂಟೆಗಳು, 1 ವಾರ ಹಾಗೂ 1 ವರ್ಷದ ವರೆಗೂ ಚಾಟ್‌ ಸದ್ದು ಅಡಗಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ್ಯಪ್‌ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ಚಾಟ್‌ ಮ್ಯೂಟ್‌ ಮಾಡಲು 'ಆಲ್ವೇಸ್‌' (Always)ಆಯ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

1 ವರ್ಷ ಆಯ್ಕೆಯ ಬದಲು 'ಆಲ್ವೇಸ್‌' ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಐಒಎಸ್‌ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಎರಡೂ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.

You can now mute a chat forever 🤫 pic.twitter.com/DlH7jAt6P8

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020