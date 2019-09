ಹೇರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮಾನವ! ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಣ್ತೆರೆಸಿದ ವಿಡಿಯೊ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತೇ? ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಬದಲು ಕಲಾವಿದರೇ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೇ! ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾವಿದ ಬಾದಲ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೇ ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನಟ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವಂತೆಯೇ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸೋಮವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2) ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈವರೆಗೆ 31 ಸಾವಿರ ಶೇರ್ ಆಗಿದ್ದು, 2,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ, ಸುದ್ದಿ ತಾಣಗಳೂ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

Thank you people for such a overwhelming response and support!

Work in progress.. Quick and prompt response from @BBMP. Thank you very much @BBMPCOMM @BBMP_MAYOR and Mr. Prabhakar, CE RR Nagar who is overlooking on ground currently. pic.twitter.com/7jGnlZIA2l

— baadal nanjundaswamy (@baadalvirus) September 3, 2019