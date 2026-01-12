<p><strong>ಕ್ಯಾಲಿಪೋರ್ನಿಯಾ:</strong> ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ನಗರವೆಂದು ಹೆಸರುಪಡೆದಿದೆ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಹಾ, ಅವಲಕ್ಕಿ (ಪೋಹಾ) ಮಾರಿ ಹಣಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ನುವವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ‘ಚಾಯ್ ಗಾಯ್’ ಎಂಬ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p><p>ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಪಿಡಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ತಮ್ಮ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಭಾಕರ್, ‘ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾಗೆ ₹782, ಅವಲಕ್ಕಿ₹1,512ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ‘5 ಕಪ್ ಚಹಾ ಮತ್ತು 5 ಪ್ಲೇಟ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ನನ್ನ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ‘ಇವರಿಗೆ ಸಮೋಸಾ ಮತ್ತು ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನೂ ಮಾರಲು ಹೇಳಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>