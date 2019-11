ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹಾಸಿಮಾರಾ ಸೇನಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್‌ಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ಆನೆ ದಾಂದಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಬೀಸುತ್ತ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್‌ನ ಊಟದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಒಂಟಿ ಸಲಗ, ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಜು ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಬಡಿದು ತೂರಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಂದಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆನೆ ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಗಾಡಿ ಹೊರಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಆನೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಲಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಆನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸುವ ಉಪಾಯವೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿತು.

From back home today. The jumbo just walked into the Hashimara Army Canteen... and it was complete madness. pic.twitter.com/4v8sgPjSbh

— Ananya Bhattacharya (@ananya116) November 30, 2019