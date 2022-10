ಲೇಡಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ: ವೈರಲ್‌ ಆಯ್ತು ಬಾಲಕಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಶೈಲಿ

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಫೇಮಸ್‌. ಲಡಾಕ್‌ನ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೊಹ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

My father at home and my teacher at school encourage me to play cricket. I'll put all my efforts to play like @imVkohli Maqsooma student class 6th #HSKaksar pic.twitter.com/2ULB4yAyBt

— DSE, Ladakh (@dse_ladakh) October 14, 2022