ಹೊಸ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಡಾ: ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ₹1.02 ಲಕ್ಷದ ಪಾದರಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಟಲಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಪ್ರಾಡಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರ ಬೆಲೆ ₹69 ಸಾವಿರ ($775) ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಫ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ <strong><a href="https://www.instagram.com/blackswansazy/">blackswansazy</a> </strong>ಎನ್ನುವವರು 'ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ' ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, </p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಾ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, 'ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಹಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. 'ಈ ಪಿನ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಿತ್ತಾಳೆಯದ್ದು, ಇದು ನೈಜವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಾಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಈ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ತಿಳಿ ನೀಲಿ, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕ್ರೋಶೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದುಬಾರಿ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಲೋಗೊ ಕಾಣುವಂತಿದೆ.</p>