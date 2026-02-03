₹7 ಲಕ್ಷದ ಕಾರಿಗೆ ₹2 ಕೋಟಿಯ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ ಹಾಕಿದ!

<p><strong>ಅಮರಾವತಿ:</strong> ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾರು, ವಿಶೇಷ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಖಯಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಸಾಲಿಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಕಿರಣ್ ಕೊಲಕುಲ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಕಿರಣ್ ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ₹2.08 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಡಿಡಿಸಿ 001’ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಿರಣ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಇಗ್ನಿಸ್ ಕಾರಿಗೆ ಈ ದುಬಾರಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯೇ ₹5 ರಿಂದ ₹7 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ) ಇದೆ. ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ₹2 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕಾರಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಬಿಗ್ಬಾಯ್ಸ್ ಟಾಯ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ ಜತಿನ್ ಅಹುಜಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ‘ಡಿಡಿಸಿ 001’ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಿರಣ್ ₹2.08 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಎಚ್ಆರ್38ಬಿ 8888' ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈವರೆಗೆ ದುಬಾರಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿಕೃತ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹1.17 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>