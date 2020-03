ಕೊರೊನಾ ಜಾಗೃತಿ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ವೈದ್ಯರ ‘ಛೋಡೋ ಕಲ್ಕೀ ಬಾತೇ’ ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್

ಜೈಪುರ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ (ಕೋವಿಡ್–19) ವಿರುದ್ಧ ಜತೆಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಕರೆ ನೀಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವೊಂದು ಜತೆಯಾಗಿ ಹಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಪೀಡಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಲ್ವಾರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರ ತಂಡವೊಂದು ‘ಹಮ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಛೋಡೋ ಕಲ್ಕೀ ಬಾತೇ’ ಹಾಡನ್ನು ಜತೆಯಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಛೋಡೋ ಕಲ್ಕೀ ಬಾತೇ, ಕಲ್ಕೀ ಬಾತ್ ಪುರಾನೀ,

ನಯೇ ದೇರ್‌ ಮೇ ಲಿಖೇಂಗೇ, ಮಿಲ್ಕರ್ ನಯೀ ಕಹಾನಿ... (ನಿನ್ನೆಯ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಅದು ಹಳೆಯದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜತೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಕಥೆ ಬರೆಯೋಣ)...’ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಹಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

At the epicentre of COVID 19 in Rajasthan Government Hospital in Bhilwara - Drs Mushtaq, Gaur & Prajapat, paramedics Mukesh, Sain, Gyan, Urwashi, Sarfaraz and Jalam are working 24*7 to beat Coronavirus.

Take a bow, you are our true heroes!

This is the spirit of new India

🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/97ziZUrXOS

— Rohit Kumar Singh (@rohitksingh) March 25, 2020