ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮುಂದೇನು; ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಚೀನಾ, ಪಾಕ್, ರಷ್ಯಾ: ಬೈಡನ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್‌ ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲಿಬಾನ್‌ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಂಗಳವಾರ ಬೈಡನ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

'ಚೀನಾಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್‌ ಸಹ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ' ಎಂದು ಶ್ವೇತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬೈಡನ್‌ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ಬೈಡನ್‌, 'ಮುಂದೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುವುದೆಂದು. ಮುಂದಿನದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಆಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Under Taliban control, Afghanistan's new Minister of Interior is a terrorist on the FBI's Most Wanted list. #ThanksBiden pic.twitter.com/rABbC6HfjI

— Nikki Haley (@NikkiHaley) September 7, 2021