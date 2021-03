ಕೋವಿಡ್-‌19: ಶುಭ ‌ಕೋರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್‌

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಕೋವಿಡ್-‌19 ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು, ತಾವು ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಇಮ್ರಾನ್‌, ʼನಾನು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ, ಕೋವಿಡ್‌-‌19ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆʼ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I want to thank everyone in Pakistan & abroad for their good wishes and prayers for the quick recovery of the first lady and I from Covid 19.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 21, 2021