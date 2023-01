ವಿಡಿಯೊ | ಪತ್ರಕರ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಫೈಜರ್ ಸಿಇಒ

ದಾವೋಸ್ (ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್): ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ಫೈಜರ್‌ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಆಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಬೌರ್ಲಾ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

‘ರೆಬೆಲ್ ನ್ಯೂಸ್’ ವಾಹಿನಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಆಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಬೌರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ‘ಫೈಜರ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಫೈಜರ್ ಲಸಿಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಏಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಬೌರ್ಲಾ, ‘ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ‘ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ’ ಎಂದಷ್ಟೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫೈಜರ್ ಲಸಿಕೆ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಂತರ ಶೇ 90, ಶೇ 80, ಶೇ 70 ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ಲಸಿಕೆಗಳು ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲಸಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಕುರಿತಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಎಂದು ಆಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಬೌರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಮುಂದುವರಿದು ‘ವಿಶ್ವದ ಎದುರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡು ಬರದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವೀರಾ’ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

🚨WE CAUGHT HIM! Watch what happened when @ezralevant and I spotted Albert Bourla, the CEO of Pfizer, on the street in Davos today.

We finally asked him all the questions the mainstream media refuses to ask.

Full story: https://t.co/wHl204orrX

— Avi Yemini (@OzraeliAvi) January 18, 2023

— Avi Yemini (@OzraeliAvi) January 18, 2023