ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ರಾಜಕೀಯ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲು ಟ್ವಿಟರ್ ಸಂಚು ಹೂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಗಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಡೆಸಿದ ದಾಂಧಲೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಟ್ವಿಟರ್ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನೌಕರರು ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರ‍್ಯಾಡಿಕಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನೀವು 75,000,000 ಮಹಾನ್ ದೇಶಭಕ್ತರು ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಟೀಮ್ ಟ್ರಂಪ್' ಅಭಿಯಾನದ ಮತ್ತು 'ಪೊಟಸ್' ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಟ್ರಂಪ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿರುವ ಟ್ವಿಟರ್, ಪೊಟಸ್ ಖಾತೆಯಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.

After the suspension of US President Donald Trump's personal Twitter account and the tweets from his official account 'POTUS' were taken down.

Team Trump tweets, "...We will not be SILENCED! Twitter is not about FREE SPEECH...." pic.twitter.com/HrzHaUzf9o

— ANI (@ANI) January 9, 2021