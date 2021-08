ಕಾಬೂಲ್: ವಿರೋಧಿಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಪ್ತಚರ ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಕಾಬೂಲ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಾಲಿಬಾನ್ ಉಗ್ರರು, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಮಾದಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ 2.0ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ 1996-2001ರ ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಾತು ತಪ್ಪಿದ ಉಗ್ರರು, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಈ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಹಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Afghan MP Farzana Kochai says she will stay in Afghanistan - despite the danger posed by the Taliban - so she can give hope to millions of other women and young girls who cannot leave the country.

Read more: https://t.co/fuQS11O2Rg pic.twitter.com/WgVrWyuD7K

— Sky News (@SkyNews) August 19, 2021