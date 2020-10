ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಮಾಯವಾಗಲಿದೆ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿದೆ: ಟ್ರಂಪ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಶ್ವೇತ ಭವನದ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಾನೀಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, 'ಈ ಭಯಾನಕ ಚೀನಾ ವೈರಸ್‌ನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಗ್ಗುಬಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛೆಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅಂತರವನ್ನಷ್ಟೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರು.

'ಅದು ಮಾಯವಾಗಲಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ‌ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಕಾಶ ದೂರಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Our greatest minds in science and medicine are tackling therapeutics and vaccines faster than anyone thought possible! pic.twitter.com/yguYaLOare

— The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020